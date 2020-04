Nieuwe reeks van 'Jouw Stad, Ons Dorp' op NPO 2

Ook in het tweede seizoen van de zesdelige NTR-serie 'Jouw Stad, Ons Dorp' ruilen echte stedelingen en honkvaste dorpsbewoners van huis en haard.

In de nieuwe reeks van 'Jouw Stad, Ons Dorp' volgen we wederom hoe men het ervaart om van huis en haard te wisselen. Zo zien we onder andere hoe de voormalige Mrs. Netherlands Universe zich redt in een Gronings studentenhuis, hoe de zelfvoorzienende Erik uit Ppauw het leven in Haarlem ervaart en hoe een vader en zoon uit het Zeeuwse Biervliet in het leven van de Rotterdamse glamour babes stappen.

Hoe ga je als stadsmens om met de rust, ruimte en sociale controle op het platteland en hoe ervaar je als dorpeling de drukte, smeltkroes van nationaliteiten, maar ook het grote aanbod van winkels, restaurants en cultuur die de grote stad te bieden heeft? Twaalf gezinnen/koppels nemen in zes afleveringen de proef op de som om uit te vinden of zij gelukkiger zijn tussen het stadse beton of op het beloofde platteland.

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks ruilt insectenkenner Bert uit Dronrijp samen met zijn gezin met de Amsterdamse nachtvlinders Ricardo en Maryo. Ze wisselen één week lang van leven en leren meer over zichzelf en de ander dan ze ooit konden bedenken.

Bert is een heuse natuurkenner en weet alles over wat groeit en bloeit. Maar dan ruilt hij met zijn vrouw en dochter van woonplek met levenskunstenaars Ricardo en Maryo en moet zich storten in de drukte en het lawaai van onze hoofdstad.

Weten de Friezen het uit te houden in de stad die in alles een tegenpool is van wat ze gewend zijn? En hoe ervaren Ricardo en Maryo het dorpsleven?

In deze aflevering is het laatste televisieoptreden van Aart Staartjes te zien, als de bekendste inwoner van Dronrijp

'Jouw Stad, Ons Dorp', woensdag 22 april om 21.30 uur op NPO 1.