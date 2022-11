Nieuwe reeks van 'Andere Tijden Sport' start met Dennis Bergkamp

Wat gebeurde er in de rust van de kwartfinale tegen BraziliŽ op het WK van 2010, toen Oranje aanvankelijk werd weggespeeld, maar alsnog won?

De kunstzinnige goal van Dennis Bergkamp tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK van 1998 kwam niet uit de lucht vallen. Daar gingen vele ‘voorstudies’ aan vooraf. En herkennen we in de voetballer die Oranje-coach Louis van Gaal ooit was al de toekomstige toptrainer? Drie nieuwe afleveringen op NPO 1 in aanloop naar het WK Voetbal waarin 'Andere Tijden Sport' (NOS/NTR) op zoek gaat naar niet eerder vertelde verhalen. Maar het WK in Qatar heeft ook een andere kant. Een omstreden kant. In samenwerking met het moederprogramma 'Andere Tijden' wordt tegelijkertijd een online serie gelanceerd: Omstreden Toernooien (YouTube-kanaal 'Andere Tijden').

'Andere Tijden Sport' is het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR, gepresenteerd door Tom Egbers.

Zondag 13 november, 22.00 uur, NPO 1: WK 1998: Het meesterwerk van Dennis Bergkamp

WK 1998, kwartfinale Nederland-Argentinië. Het is 1-1 en de wedstrijd stevent af op een verlenging. Dan verstuurt Frank de Boer een pass vanaf eigen helft. Dennis Bergkamp neemt de bal gracieus aan, stuurt met een subtiel tikje verdediger Ayala het bos in en schiet de bal met de buitenkant van zijn voet in de bovenhoek. Het is 2-1 in de laatste minuut. Oranje naar de halve finale. Jack van Gelder wordt gek en scandeert Bergkamps naam talloze malen.

Maar hoe bijzonder ook, dit kunstwerk komt niet uit de lucht vallen. Er gingen vele 'voorstudies' aan vooraf, zo laat 'Andere Tijden Sport' zien.

Tom Egbers spreekt met voetballiefhebbers in Amsterdam en Londen. Verder met Frank de Boer, Jan Wouters en Guus Hiddink. Hoogleraar bewegingswetenschappen Geert Savelsbergh laat minutieus zien hoe Bergkamp beweegt en zich daarmee onderscheidt van andere voetballers. David Winner, de Britse biograaf van Bergkamp, focust vooral op hoe Bergkamp ruimte zoekt en vergelijkt hem daarin met de grote Nederlandse schilders. Eén schilder in het bijzonder (en nee, het is niet Rembrandt).

Verder in deze reeks:

Zondag 20 november: De voetbaljaren van Louis van Gaal

De rijke trainerscarrière van bondscoach Louis van Gaal kent geen geheimen meer, maar wat voor voetballer was hij? 'Andere Tijden Sport' dook het archief in, vond bijzonder beeld en maakte een rondreis langs de clubs waar hij gespeeld heeft.

Zondag 27 november: WK 2010: De magische ommekeer in de rust

Wat gebeurde er in de rust van de kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2010? Oranje werd weggespeeld in de eerste helft, maar won toch. En haalde uiteindelijk de finale.

YouTube-kanaal 'Andere Tijden': online serie 'Omstreden Toernooien'

Het WK in Qatar is op zijn zachtst gezegd niet onomstreden. Een land zonder voetbaltraditie dat het met de mensenrechten niet al te nauw neemt en waar volgens Amnesty International duizenden arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de bouw van stadions. Dat juist hier het vierjaarlijkse mondiale voetbalfeest moet plaatsvinden, wringt. Omstreden sporttoernooien, ze zijn helaas van alle tijden, denk bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen van 1936 in het Berlijn van Adolf Hitler of het WK '78 in het door de militaire junta geterroriseerde Argentinië (waarover 'Andere Tijden Sport' in 2018 al de aflevering 'De bittere nasmaak van een wereldtitel' maakte). In samenwerking met het moederprogramma 'Andere Tijden' wordt nu, tegelijk met de tv-uitzendingen, een online serie gelanceerd onder de titel 'Omstreden Toernooien'.

'Andere Tijden Sport', zondag 13, 20 en 27 november steeds rond 22.00 uur op NPO 1 - plus online serie 'Omstreden Toernooien' op Youtube.