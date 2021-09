Nieuwe reeks 'Jacobine op 2' start met special: 'Nooit meer zien'

Het zal je maar gebeuren dat je nooit meer je kinderen kunt zien. Dat overkwam Truus Jonker. Zij werd als moeder van vier jonge kinderen rond haar 40e blind. Ook het leven van Fred Hissink stond plotseling volledig op zijn kop.

Door de oogaandoening glaucoom werd hij binnen twee weken slechtziend. Toch voelen Truus en Fred zich, ondanks hun visuele beperking, geen slachtoffer. In een 'Jacobine op 2'-special volgen we Truus en Fred in hun dagelijks leven. Hoe gaan zij om met hun visuele beperking? En welke nieuwe mogelijkheden vinden zij om in de samenleving mee te kunnen draaien?

Deze uitzending wordt gemaakt met steun van het Bartiméus Fonds, dat zich inzet voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een visuele beperking voluit kunnen meedeoen. Met de steun van haar donateurs kan het Bartiméus Fonds ondersteunen en innovatieve projecten mogelijk maken.

