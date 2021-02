Nieuwe huisruil in 'Doe Alsof Je Thuis Bent'

Foto: © KRO-NCRV 2021

Je favoriete vakantiebestemming zit er deze winter niet in, maar een mooie manier om er toch even uit te zijn, is woningruil!

Deze week ruilt de familie van Vulpen hun woonschip bij het centrum van Arnhem met de 17e-eeuwse boerderij van de familie De Haan-Epema op een landgoed in het achterhoekse Vorden. Slagen zij er in om zich thuis te voelen op een totaal andere plek? Of blijkt dat toch best wennen? Je ziet het in 'Doe Alsof Je Thuis Bent'!

'Doe Alsof Je Thuis Bent', woensdag 24 februari om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.