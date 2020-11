Nieuwe honderdplussers vol levenslust in tweede seizoen '100 Jaar Jong'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Een gloednieuwe koelkast kopen, zelf jam maken met bramen uit eigen tuin én de beurs volgen: ook de honderdplussers in het tweede seizoen van '100 Jaar Jong' kruipen niet achter de geraniums.

Integendeel. Ze deinzen niet terug voor een uitdaging op hun oude dag! Gordon bezoekt tien inspirerende ouderen die 100 jaar of ouder zijn. Ze geven een kijkje in hun dagelijkse leven en delen hun bijzondere levensverhaal.

Alle oudjes in het programma zijn tijdens of vlak na de Eerste Wereldoorlog geboren. Na meer dan een eeuw zitten ze stuk voor stuk nog vol levenslust. Zo gaat Gordon in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen langs bij de 100-jarige Ingrid uit Bussum. Ze wast, poetst en kookt nog geheel zelfstandig. Elke dag maakt ze een paar danspasjes en haar grootste hobby is tuinieren. Ze kweekt haar eigen meloenen en sproeit regelmatig haar planten. Daarnaast heeft ze nóg een interessante bezigheid: 'Ik heb er te weinig tijd voor, maar ik kijk graag wat de beurs doet', aldus de 100-jarige.

Gordon brengt in deze aflevering ook een bezoek aan de 100-jarige Ria. Ze woont in een verzorgingstehuis, en drinkt daar elke middag een glas Chardonnay. Al vanaf 1936 schiet Ria ieder jaar raak bij de schiettent op de Tilburgse kermis, waardoor ze in Tilburg en omstreken bekend staat als luchtbuks Ria.

'100 Jaar Jong' is een ode aan het leven. De ouderen laten met hun ontroerende, indrukwekkende en grappige verhalen zien dat oud worden én positief in het leven staan nog prima samengaan. Ook in deze tijd.

'100 Jaar Jong' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'100 Jaar Jong', vanaf maandag 16 november om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.