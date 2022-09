Nieuwe foto's 'Bolle Jos' en gewelddadige Rolex-beroving in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag geeft een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie meer informatie over het lopende onderzoek naar de voortvluchtige Jos Leijdekkers. Leijdekkers is - met de bijnaam 'Bolle Jos' - een hoofdrolspeler in de internationale cocaïnehandel.

Ook zijn er aanwijzingen dat hij nauw betrokken was bij de verdwijning en vermoedelijke dood van Naima Jillal die al sinds 2019 spoorloos is.

Er is nieuw beeldmateriaal waardoor Leijdekkers hopelijk getraceerd wordt. De tip die leidt naar zijn verblijfplaats is 75.000 euro belastingvrij waard. Verder garandeert het OM dat de naam van de tipgever niet in het dossier komt en dus niet bekend wordt bij Leijdekkers of anderen.

Berovingen Rolex-horloges

Niet alleen in Amsterdam worden gewelddadige berovingen om Rolex-horloges gepleegd. Een echtpaar uit Heerlen is op dinsdag 7 juni met zeer veel geweld van hun Rolexen beroofd. De twee werden door drie mannen opgewacht bij een parkeergarage en zowel de man als vrouw zijn zwaar mishandeld. Opvallend: het was een zeer gerichte en goed voorbereide beroving. Zo hadden de daders alvast tie-wraps aan de trapleuningen in de garage gehangen om snel hun slachtoffers vast te binden. Er is bewakingsmateriaal van de verdachten.

Kampen

Een mevrouw van 86 in Kampen en haar familie hopen dat er door tips van kijkers duidelijk wordt wie de vrouw heeft overvallen. De weduwe lag in de vroege ochtend van zaterdag 20 augustus te slapen in haar huis aan de Leeghwaterstraat toen er opeens mannen naast haar bed stonden. Uiteindelijk is al het spaargeld van de vrouw meegenomen.

Verder worden er in de uitzending meer beelden vrijgegeven van een zeer gewelddadige overval op een casino in Ouddorp en van uitgaansgeweld in Amsterdam. Ook wordt onder andere een eerste oproep gedaan rond een steekincident afgelopen zondag tijdens de kermis in Zutphen.

De uitzending van 'Opsporing Verzocht' wordt vanavond gepresenteerd door Jaap Jongbloed.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 6 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.