Nieuwe filmklassieker bij MAX: 'My Girl'

MAX zendt tal van filmklassiekers uit. Op donderdag 2 juli om 14.50 uur op NPO 2 wordt de Amerikaanse dramafilm 'My Girl' uit 1991 uitgezonden.

Omroep MAX-directeur Jan Slagter: 'We krijgen vanuit onze achterban veel verzoeken om filmklassiekers uit te zenden. In deze tijd waarbij vanwege de coronamaatregelen mensen zoveel mogelijk thuis blijven, bieden wij deze films graag aan. Even terug in de tijd en de gedachten verzetten.'

Donderdag 2 juli, 14.50 uur, NPO 2 - 'My Girl' (1991)

Vada is geobsedeerd door de dood. Haar moeder is jaren geleden overleden en haar vader is begrafenisondernemer. Vada is bevriend met Thomas, die allergisch is voor bijna alles. Hij is de enige die haar vreemde kuren begrijpt. Als haar vader de vlotte Shelly in dienst neemt en verliefd op haar wordt, doet Vada er alles aan om de relatie te verbreken. Deze film is de doorbraak van Anna Chlumsky, en de eerste rol na 'Home Alone' van Macaulay Culkin.

