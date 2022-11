Nieuwe docuserie 'Planet Finance' op NPO 2

Een nieuwe generatie zoekt tegenwoordig zijn fortuin op de financiŽle markt. Beleggen via een app is gemakkelijk en goedkoop. En hoe kun je anders ooit een huis kopen met 0% rente op je spaargeld? Maar hoe werkt die financiŽle markt eigenlijk?

'Planet Finance' gaat op pad met een bonte stoet van traders, short sellers en valutagoeroes door een soms onvoorspelbare wereld waar rendement lonkt. Hier wordt geld met geld verdiend wanneer je denkt te weten wat de toekomst brengt. Een parallelle wereld waar groot verlies voor de één, een enorme winst voor de ander kan betekenen.

In deze zesdelige documentaireserie neemt Marije Meerman je mee naar 'Planet Finance'. Wie wonen en werken er? Wat voor een taal wordt er gesproken? Wat is het nut van deze planeet, én wat maakt deze financiële wereld nu voor veel mensen zo aantrekkelijk?

Na een introductie op de beursvloer en een spoedcursus 'rijk worden aan risico' komen we terecht op de oliefuturesmarkt waar nog niet zo heel lang geleden olie even gratis (!!!) was. Meerman ontmoet in Japan vrouwen die in valuta handelen en maakt in China bijna de grootste beursgang ooit mee. Bij haar bezoek aan een afgebrand bos in Californië ontdekt zij dat je op 'Planet Finance' kan verdienen aan een mogelijke ramp. Tot slot onderzoekt Meerman de macht van een collectief van particuliere beleggers op een markt die gedomineerd wordt door het grote geld. 'Planet Finance' kijkt achter de glazen gevels, waar risico een verhandelbaar product is. Een wereld die overigens een stuk minder abstract blijkt dan je misschien zou denken...

Credits

Idee en regie: Marije Meerman

Research: Marijntje Denters, Maarten Mosselman, Sasha Ourikh, Piet Ruig, Betsy van Drie

Productie: Zoë de Wilde, Olivier Schuringa, Julia van Schieveen

Visual & datadesign: Femke Herregraven

Animatie: Mark Visser, Jeroen Schellekens

Camera: Pim Hawinkels, Joost van Herwijnen e.a.

Montage: Michiel Hazebroek, Sonja ten Boom

Muziek: BJ Nilsen

Eindredactie: Barbara Truyen

'Planet Finance' is een coproductie met ZDF/Arte en is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds en CoBO.

Over de maker

Marije Meerman is regisseur en voormalig eindredacteur van 'VPRO Tegenlicht'. De afgelopen tien jaar regisseerde zij verschillende verhalen die zich in de financiële wereld afspelen. Zo maakte zij een portret van Joris Luyendijk die zich voor zijn boek Dit kan niet waar zijn twee jaar lang onderdompelde in het financiële hart van Londen. Ook maakte zij een drieluik over de tech-revolutie op Wall Street waarin zij de toenemende invloed van de ‘quants’, hun algoritmes en de ‘flash crash’ van 2010 in beeld bracht.

'Planet Finance', vanaf woensdag 2 november wekelijks om 22.40 uur op NPO 2 en direct te bingewatchen via NPO Plus.