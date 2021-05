Nieuwe BOOS-aflevering over sponsoren van WK 2022 in Qatar

Vrijdag 21 mei komt de Youtube-serie BOOS van Tim Hofman met een aflevering over de sponsoren van het WK 2022 in Qatar. Via de hashtag #Bloedsponsor vraagt BOOS het publiek om Adidas, Coca-Cola, McDonald's en Budweiser - allemaal grote sponsoren van FIFA en/of het WK in Qatar - in te laten zien dat stellingname over de mensenrechtenschendingen tijdens de voorbereidingen van het WK 2022 noodzakelijk is.