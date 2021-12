Nieuwe beelden rellende verdachten Rotterdam in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond laat de politie herkenbare foto's zien van meerdere verdachten die gezocht worden voor hun aandeel bij de rellen in de stad op 19 november. Afgelopen donderdag werden voor het eerst verdachten getoond bij het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

Dat leidde snel tot herkenningen. Een woordvoerder geeft de laatste stand van zaken in het onderzoek.

De politie in Den Haag geeft vanavond rellende verdachten, die actief waren op 20 november, een laatste kans om zich te melden vóór ook hun beelden worden getoond. Er worden daarom nu nog ‘geblurde’ foto’s getoond in de uitzending. Tijdens de Haagse rellen werd onder andere een steen door een ruit van een ambulance gegooid.

Woningoverval Leeuwarden: 'Ze hebben alles...ze hebben het er gewoon uitgeslagen'

Het slachtoffer van een zeer heftige overval in Leeuwarden vertelt vanavond over wat hem 24 juni overkwam. De man werd overmeesterd door drie nepmonteurs die hem daarna het ziekenhuis insloegen. Via een live-verbinding deelt de politie Noord-Nederland vanavond belangrijke details over de overvallers en de toedracht.

Dader steekincident: 'Jij bent dood!'

Een dappere omstander heeft mogelijk voorkomen dat een steekincident op 17 augustus in Amsterdam fataal afliep. De voorbijganger, die aan het winkelen was in winkelcentrum Ganzenpoort, sprong tussen twee vechtende mannen in en suste de situatie. Het slachtoffer liep een steekwond op, de verdachte ontkwam. Er zijn goede beelden van deze gezochte man.

Update Lil’ Kleine beroving

Daarnaast in het landelijke opsporingsprogramma een update rond het onderzoek naar de beroving van rapper Lil’ Kleine, beelden van twee explosies bij woonhuizen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop èn pinfraudeurs. De campagne van 'Opsporing Verzocht' om betrokkenen van bankmedewerkerfraude te vinden verloopt zeer succesvol. Alle drie de

verdachten die vorige week werden getoond, zijn inmiddels herkend.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 7 december om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.