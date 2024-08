Nieuwe 'Batwheels' in september op Cartoonito

Foto: Boomerang - © Day One MPM 2023

Stap in en maak die gordel vast! De 'Batwheels' gaan veel meemaken in het tweede seizoen! De heldhaftige 'Batwheels' worden in hilarische grappen en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.