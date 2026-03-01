Nieuwe avonturen en speciale weekenden op Cartoon Network in maart

Geitenmeid is een eigenzinnige coming-of-agekomedie over Gigi, die is opgegroeid tussen de geiten en nu haar grootste uitdaging aangaat: de school overleven en menselijke vrienden maken.

De serie staat voor sterke vrouwelijke rolmodellen en diversiteit. Gigi is de perfecte ambassadeur van zelfacceptatie en zelfvertrouwen! Het draait om thema’s als jezelf durven zijn, verschillen omarmen en je eigen plek vinden.

Ontdek een unieke wereld! 'Geitenmeid' is te zien vanaf 14 maart, elk weekend om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Girl Power Week'

Maandag 2 maart tot en met zondag 15 maart

Bij Cartoon Network zitten we vol girl power! Een geweldige stunt vol vriendschap, plezier en natuurlijk de meest avontuurlijke, dappere, vastberaden en leuke vrouwelijke personages, zoals Raven, Starfire, Kelsey, Nicole, Anais, Babs, Lana enz. Voel de kracht om jezelf te zijn en vertrouw erop dat je alles kunt bereiken wat je je voorneemt.

Vier van maandag 2 maart tot zondag 15 maart de kracht van girl power op Cartoon Network en HBO Max: elke schooldag om 18.10 uur en in het weekend om 10.45 uur.

'Het Clarence Weekend'

Zaterdag 28 en zondag 29 maart om 10.30 uur

Clarence maakt van de simpelste spelletjes epische avonturen, tovert alledaagse momenten om tot een excuus voor eindeloos plezier en weet van kleine dingen iets groots te maken. Bereid je voor op twee dagen vol gelach en de beste afleveringen, en ga mee met Clarence en zijn vrienden tijdens het Clarence Weekend op Cartoon Network!

Een volledig weekend vol Clarence op je scherm. Bekijk op zaterdag 28 en zondag 29 maart de leukste afleveringen om 10.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.