Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
'Als híj in dat pak zit, word ik zot!': James Cooke herkent zijn 'broer' in 'The Masked Singer'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Nieuwe avonturen en knotsgekke weekenden bij Cartoon Network in november

zondag 26 oktober 2025
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2025

Lana, een pittige 12-jarige, zeilt met haar schurkenbende door de Tien Rijken en gaat op zoek naar avontuur, pannenkoeken, beesten en mysteries!

Ga mee op dit nieuwe avontuur tijdens de lancering van 'Lana Langbaard' - Seizoen 1! Vanaf 8 november, elk weekend om 11.40 uur op Cartoon Network en HBO Max.


'Teen Titans Go!'
Vanaf maandag 17 november, van maandag t/m donderdag om 19.10 uur

'Teen Titans Go!' werpt een hilarische blik op het leven van superhelden. Kijkers krijgen eindelijk te zien hoe het leven van de supertieners eruitziet wanneer ze hun capes thuislaten. De Titanen worstelen met alledaagse puberproblemen, van waswedstrijden tot epische zoektochten naar de perfecte sandwich.

Bekijk de nieuwe, verbazingwekkende en hilarische afleveringen van 'Teen Titans Go!' vanaf 17 november om 19.10 uur, op Cartoon Network en HBO Max.

'Gumball Weekend'
Zaterdag 28 en zondag 29 november

Een weekend vol chaos en humor met de beste afleveringen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' en 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'.

Mis het Gumball Weekend niet! Zaterdag 29 en zondag 28 november, twee volledige dagen vol Gumball op Cartoon Network en HBO Max.


Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

Engeland, 1936. Een groep jonge surrealistische kunstenaars, onder wie René Magritte en Salvador Dalí, komt samen op het indrukwekkende landgoed van West Dean voor een privétentoonstelling. Wanneer er een schokkende moord gepleegd wordt, onderzoekt Scotland Yard de zaak en wordt het domein afgesloten.

'This Is Not a Murder Mystery', om 20.50 uur op VRT 1.

