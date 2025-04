Nieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!' in mei op Cartoon Network

Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven storten zich in nieuwe, komische avonturen en laten zien hoe het leven écht is voor tiener-superhelden wanneer de cape afgaat.

Bekijk zondag 4 mei de 'Teen Titans Go!' Moederdag aflevering - 'Best Mom Ever'. Het is Moederdag en de Titans strijden om te bepalen wie van hen de beste moeder is en alle cadeaus verdient. Bekijk de aflevering op zondag 4 mei om 11.40 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Totally Spies!'

Vanaf maandag 5 mei, elke maandag tot donderdag om 18.00 uur.

Drie jonge vrouwen uit Beverly Hills – Sam, Clover en Alex – leiden een dubbelleven als geheime agenten voor de Wereldorganisatie voor de Bescherming van de Mensheid. Ze werden gerekruteerd door de voormalige leider van de organisatie, Jerry, die nu met pensioen is en het roer heeft overgedragen aan zijn dochter Zerlina. Samen gaan ze op missie om ontevreden en knotsgekke criminelen tegen te houden. De afleveringen volgen daarnaast ook het dagelijks leven van de meisjes als universiteitsstudenten, met alles wat daarbij komt kijken: relaties en hun eeuwige rivale Mandy.

Ga mee op avontuur met Sam, Clover en Alex vanaf maandag 5 mei om 18.00 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Ninjago: De Drakenstrijd'

Vanaf maandag 12 mei, elke werkdag om 16.45 uur

Om een kwaadaardige vorm van Spinjitzu te bestrijden, genaamd 'Shatterspin', gaan de Ninja's op zoek naar kluizenaars die bekendstaan als de Dragon Masters. Zij kunnen hen trainen in een tegenaanval: de Rising Dragon-techniek. Geleid door de visioenen van Lloyd worden het zelfvertrouwen en de vriendschappen van de Ninja's zwaar op de proef gesteld.

Bekijk de nieuwe afleveringen van seizoen 2 van Ninjago vanaf 12 mei, elke werkdag om 16.45 uur op Cartoon Network en HBO Max.