Nieuwe afleveringen van 'Expeditie Nederland' bij Omroep MAX

Vanaf maandag 4 maart gaat 'Expeditie Nederland' verder bij MAX met nieuwe afleveringen om 18.30 uur op NPO 2. MAX gaat de samenwerking aan met regionale omroepen op verschillende thema's.

Elke maandag wordt een nieuw onderwerp behandeld door regionale verslaggevers.

In 'Expeditie Nederland' berichten verslaggevers van de regionale omroepen over onderwerpen die ons allemaal raken, maar die per provincie een eigen verhaal opleveren. Verschillende onderwerpen komen aan bod; van geschiedenis en cultuur tot actuele vraagstukken en zorg. Door perspectieven vanuit veertien verschillende omroepen wordt er een compleet beeld gegeven van Nederland als geheel, inclusief het Caribisch Netwerk. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de regio's op deze thema's? Hoe vormen deze verschillen en overeenkomsten Nederland?

Aflevering 23 – maandag 4 maart

Kunst in openbare ruimtes kan inspireren maar ook weerstand opwekken in de omgeving. Er wordt stilgestaan bij een monument van Michiel de Ruyter, hij is eeuwenlang vereerd tot held. Maar klopt dit beeld nog wel? Ook zijn de inwoners van Workum zeer ontevreden over een kunstwerk gemaakt door een Engelse kunstenaar. Dit gaat volgens Workumers ten koste van de lokale bevolking. Daarom heeft een lokale kunstenaar, met vrijwilligers, uit protest zijn eigen kunstwerk gemaakt.

'Expeditie Nederland', vanaf maandag 4 maart wekelijks om 18.30 uur bij MAX op NPO 2.