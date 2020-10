Nieuwe aflevering van 'Hij is een Zij' met onder anderen Ilona, Jules en Maria

Foto: © KRO-NCRV 2018

In 'Hij is een Zij' volgt Jan Kooijman een jaar lang transgender personen in hun transitie en dagelijks leven. Maria (22) gebruikt sinds een paar maanden vrouwelijke hormonen. Haar medische transitie gaat beginnen, ze start met de neus- en adamsappelcorrectie.

Jules (19) staat het liefst op het podium. Hij draagt altijd een binder om zijn borsten bedekken. Maar niet meer voor lang, want Jules maakt zich klaar voor de borstverwijderende operatie.

Finn (40) staat met zijn collega’s op de boot van defensie tijdens de Canal Parade. Voor Finn hét feest van het jaar, waarbij iedereen zichzelf mag zijn, óók in uniform.

De 59-jarige Ilona is in transitie: van man naar vrouw. Samen met haar dochter Nina (23) bezoekt ze een pruikensalon. Terwijl Ilona pruiken past, praat Presentator Jan Kooijman met Nina over hoe het is als je vader besluit om in transitie te gaan.

'Hij is een Zij', dinsdag 13 oktober om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.