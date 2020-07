Nieuwe aflevering van 'Een Huis Vol in Quarantaine'

Foto: KRO-NCRV - © Stijn Ghijsen 2020

In Tollebeek viert de familie Jelies een bijzondere dag. Niet alleen oudste dochter Jennie is jarig, maar het gezin viert ook pasen!

De kerken zijn gesloten, maar de familie Jelies blijkt niet voor één gat te vangen en besluit zelf een heuse kerkdienst te organiseren.

In Duitsland zijn de Buddenbruckjes vrij van school. Maar even geen thuisonderwijs betekent niet dat de rust ook terugkeert. De kappers zijn al een tijd gesloten, met als gevolg dat de kinderen elkaar onder handen hebben genomen. Maar daar blijkt niet iedereen helemaal tevreden mee.

In Den Haag probeert de familie Baumgard het beste te maken van hun quarantainetijd. In deze creatieve familie probeert iedereen een eigen plekje te vinden om zijn of haar talenten in alle rust tot bloei te laten komen, maar dat valt nog niet mee..

'Een Huis Vol', dinsdag 14 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.