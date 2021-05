Nieuwe aflevering 'Ik Vertrek: Even Weg' in Luxemburg en Frankrijk

In deze aflevering van 'Ik Vertrek: Even Weg' reizen Bart, Loes en Amber van Iersel af naar het Luxemburgse Tarchamps waar Barts allergrootste nachtmerrie uitkomt: hij gaat slapen in een tent.

Gelukkig is de tent ingericht met bedden en een koelkast, en is het alleen de gang naar het toiletgebouw die voor de nodige onrust zorgt. Even later mogen Patrick en Judith voor het eerst in jaren 'even weg' en vieren ze vakantie bij familie van Iersel in het Franse Rezay.

Patrick en Judith zijn onder de indruk van het afwerkingsniveau van de B&B en de time management skills van Loes. Voor Amber hebben ze een verrassing meegenomen, die ze haar leven lang niet zal vergeten.

'Ik Vertrek: Even Weg', zaterdag 15 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.