Nieuw seizoen 'Zeeman Confronteert: Stalkers' bij RTL 5

Vanaf woensdag 28 april gaat Thijs Zeeman in 'Zeeman Confronteert: Stalkers' de strijd aan met hardnekkige stalkers. Er is maar een doel: het stalken moet stoppen.

Ook in het tweede seizoen van 'Zeeman Confronteert: Stalkers' gaat Zeeman het gesprek aan met stalkers die niet willen stoppen met het herhaaldelijk lastig vallen en bedreigen van hun doodsbange slachtoffers. Een onderwerp dat Thijs Zeeman aan het hart gaat. Ruim 20.000 Nederlanders per jaar ondervinden last van langdurig stalken. Een schrikbarend aantal dat alleen maar groeiende is. Daarmee is stalking een belangrijk en maatschappelijk probleem.

'Zeeman Confronteert: Stalkers' gaat verder dan een confrontatie en het vertellen van een verhaal. Zo wordt er ingezoomd op de psyche achter én het gevolg van stalking. Thijs Zeeman zet zich in om de stalkers te ontmaskeren en de stalking voor eens en voor altijd te stoppen. Ook probeert hij de problematiek van stalking te openbaren, laat hij zien hoe moeilijk het is om stalking aan te tonen en hoe intensief het onderzoek is om het bewijs te leveren.

De eerste aflevering van 'Zeeman Confronteert: Stalkers' gaat over de Groningse Miranda. Haar ex doet er alles aan om haar in zijn macht te houden. Naast Miranda houdt hij er nóg twee gezinnen op na. Dit weerhoudt hem er niet van om zijn eigen dood in scène te zetten. Op deze manier probeert hij steeds weer dichter bij Miranda te komen. In een heftige confrontatie spreekt Thijs hem aan, want deze stalker móet gestopt worden voordat hij nog meer slachtoffers maakt.

'Zeeman Confronteert: Stalkers' wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf woensdag 28 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.