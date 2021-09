Nieuw seizoen 'WNL Op Zondag' met meer opinie en debat

Vanaf zondagochtend 12 september is Rick Nieman terug met 'WNL Op Zondag'. Met het laatste nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. Dit seizoen met nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Iedere zondagmorgen gaan in 'WNL Op Zondag' politici, prominenten en opiniemakers de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

CDA-leider Wopke Hoekstra

Zondagmorgen is de leider van het CDA te gast bij Rick Nieman. Dit weekend houdt Wopke Hoekstra een belangrijke speech over de toekomst van de partij.

Schrijver Leon de Winter

Schrijver Leon de Winter is te gast in 'WNL Op Zondag'. De publicist en filmmaker schetst de wereld van de radicale islam twintig jaar na 9/11.

Medisch ethicus Heleen Dupuis en ziekenhuisdirecteur Peter Langenbach

Emeritus hoogleraar medische ethiek en oud-VVD senator Heleen Dupuis en bestuursvoorzitter Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis over ongevaccineerden.

Gerrit van de Kamp van politiebond ACP

De voorzitter van politiebond ACP Gerrit van der Kamp is te gast bij Rick Nieman. Over de omstreden undercovermethode Mister Big waarbij politie-infiltranten een schijnwereld bouwen rond een verdachte.

'WNL Op Zondag', zondag 12 september om 10.00 uur op NPO 1.