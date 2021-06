Nieuw seizoen 'We zijn er Bijna!' deze zomer terug bij MAX

'We zijn er Bijna!' is deze zomer terug bij MAX! Martine van Os blijft dit jaar met de groep kampeerders dichtbij huis. De vakantiereizigers maken een tocht door Nederland. Het nieuwe seizoen is deze zomer bij MAX te zien op NPO 1.

Dit jaar volgt Martine van Os een groep van 36 kampeerders die met eigen caravan of camper kris kras door Nederland trekt. De reizigers ontdekken in een tocht van dertig dagen al het moois in eigen land. Martine doet verslag van het wel en wee van de groep en natuurlijk gaat zij mee op de groepsexcursies.

Over 'We zijn er Bijna!'

In vrijheid en met plezier reizen en bewegen is niet aan leeftijd gebonden. Daarom volgt MAX met 'We zijn er Bijna!' reislustige vijftigplussers die onder deskundige begeleiding nieuwe gebieden verkennen en onbezorgd genieten. Onderweg worden verhalen uitgewisseld en lief en leed met elkaar gedeeld.

'We zijn er Bijna!', met Martine van Os, deze zomer bij Omroep MAX.