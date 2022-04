Nieuw seizoen 'Vroege Vogels' start met plankton-special

Plankton: het is nog belangrijker voor de zuurstof op aarde dan het hele regenwoud. Iedere tweede hap zuurstof die iedere mens binnenkrijgt, is te danken aan al het plankton in de oceaan en de sloot achter je huis.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Vroege Vogels' - de 100ste aflevering in de huidige opzet! - zijn spectaculaire beelden te zien van het plankton. Deze haast onzichtbare diertjes en plantjes zijn van levensbelang en kun je in deze aflevering levensgroot waarnemen op beeld. Plankton is niet alleen belangrijk voor onze zuurstofvoorziening, maar heel veel dieren op aarde zijn ervan afhankelijk.

Willemijn Veenhoven: 'Met speciale technieken brengt filmer Jan van IJken de felle kleuren en de mystieke vormen van plankton in beeld. De wezens zien er onder de microscoop buitenaards uit, maar weten ons ook veel te vertellen over de natuur.'

Menno Bentveld: 'Wat kijkers verder van dit seizoen mogen verwachten? Of het nu stormt of regent, of de das zich nu wel of niet laat zien, of het helmgras kort of lang is: bij ons zie je de Nederlandse natuur hoe die is, zonder opsmuk, prachtig in beeld gebracht.'

Zelfs na 100 afleveringen in de huidige opzet van het programma heeft de 'Vroege Vogels'-redactie weer heel wat natuurgebieden weten te vinden. In allerlei hoeken en gaten van Nederland liggen gebieden klaar om door Willemijn, Menno en de kijkers van het nieuwe 'Vroege Vogels'-seizoen te worden ontdekt.

'Vroege Vogels', gepresenteerd door Menno Bentveld en Willemijn Veenhoven, is vanaf dit seizoen op zaterdag te zien, voor het eerst op 2 april om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 2.