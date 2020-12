Nieuw seizoen VPRO-jeugdserie 'Hoofdzaken'

Begin dit jaar won 'Hoofdzaken' in maar liefst twee categorieŽn de Prix Jeunesse en nu is de VPRO Jeugd serie terug met een derde seizoen!

In 'Hoofdzaken' krijgen kinderen een knipbeurt bij kapper Marko. In de kappersstoel vertellen zij hoe ze in het leven staan, wat hun kopzorgen zijn of waar ze juist heel blij van worden. Zo zien we niet alleen wat er óp hun hoofd gebeurt, maar horen we vooral ook wat zich ín hun hoofden afspeelt.

De kapsalons in Nederland gingen, na de lockdown, net op tijd weer open, zodat Marko weer nieuwe kinderen in zijn 'Hoofdzaken'-kapsalon kon ontvangen. Of het nou gaat over angst, liefde, ziekte of de toekomst in 'Hoofdzaken' vertellen de geknipte kinderen altijd openhartig en zonder gêne hun verhaal. Grappige en ontroerende verhalen vol anekdotes die voor veel kinderen én hun ouders herkenbaar zullen zijn. Het gesprek is pas klaar als de kinderen helemaal tevreden zijn met hun nieuwe coupe.

Over Marko

Al ruim de helft van zijn leven hanteert Marko Suds (44) de schaar. Hij werkte in verschillende salons, gaf les op de Kappersacademie en is sinds 2005 eigenaar van een kapperszaak in het hart van Breda. Marko is een vakman met humor die zijn stiel serieus neemt en met een positieve houding mensen graag laat praten.

Uitzendingen vanaf zondag 27 december, wekelijks op NPO Zapp. Aflevering 1 start om 17.55 uur, daarna start 'Hoofdzaken' elke week om 18.30 uur.