Nieuw seizoen van 'Toren C' bij de VPRO

Maike Meijer en Margt Ros kruipen in het zevende seizoen van 'Toren C' weer in de huid van zo'n veertig verschillende karakters die het bedrijvencomplex Toren C bevolken.

Met dit seizoen nieuwe gastrollen en een diehardfan-actie: So You Think You Can Toren C.

Nieuwe gastrollen

Naast de bekende typetjes, waaronder de portiers, de pubermeisjes en Juffrouw Tiny & Ankie van het bedrijfsrestaurant, zijn ook nieuwe karakters te bewonderen. Na eerdere gastrollen van Humberto Tan, Peter R. de Vries en Ronald de Boer, maken in de nieuwe afleveringen onder andere Wibi Soerjadi en mr. Frank Visser hun opwachting.

Aflevering 1: zondag 5 januari

Zoals altijd proberen de pubermeisjes weer ergens een slaatje uit te slaan. Dit keer verhuren ze de lift als Airbnb. De portiers hebben een papegaai te gast, Els heeft haar kledingkast opgeruimd en Ellemieke probeert een nieuwe manier van ontharen.

'Toren C', vanaf zondag 5 januari om 21.40 uur bij de VPRO op NPO 3.