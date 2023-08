Nieuw seizoen van 'The Handmaid's Tail' in september op FOX

In het nieuwe seizoen van 'The Handmaid's Tail' op FOX wordt June geconfronteerd met de consequenties van de moord op commandant Waterford.

Tegelijkertijd worstelt June met het herontdekken van haar identiteit en haar doel van het leven te vinden. De weduwe Serena probeert haar profiel in Toronto te vergroten terwijl de invloed van Gilead Canada steeds verder binnendringt. Commandant Lawrence werkt samen met tante Lydia. Hij probeert Gilead te hervormen en aan de macht te komen in deze patriarchale maatschappij. June, Luke en Moira vechten op afstand tegen Gilead terwijl ze hun missie voortzetten om Hannah te redden.

Vanaf maandag 18 september, elke week een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

'Below Deck Sailing Yacht S4'

Terug aan boord op de Parsifal III in Sardinië, staat kapitein Glenn klaar voor zijn vertrek, totdat hij ineens onvindbaar is... Daisy komt terug met een duidelijk doel; klaar om aan iedereen te bewijzen dat ze weet wat ze doet als chef-kok. Chief Engineer Colin is voor het eerst sinds jaren vrijgezel en hij is vastbesloten om een bootromance te vermijden. Met een nieuwe junior bemanning aan boord die zich bij de HOD's voegt; een charter dat over 24 uur begint, en een motor die verrassend genoeg niet wilt starten vraagt iedereen zich af: waar is Gary?

Vanaf dinsdag 5 september, elke werkdag om 19.00 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

ONGOING

'Chicago Med' S8

'Chicago Med' is een spannende serie over het leven van een aantal moedige artsen en verpleegkundigen. Samen komen ze voor veel uitdagingen te staan in het chaotische, maar moderne traumacentrum van de bruisende stad Chicago. Na de brand in Halsteads appartement werken Marcel, Choi en Archer samen om de overlevenden te redden. Charles en Cuevas helpen een paranoïde patiënt. Scott neemt een besluit met grote gevolgen.

Elke dinsdag om 20.05 uur op FOX.

ONGOING

'Chicago P.D.' S10

Voor Brigadier Hank Voight en zijn team zijn regels eerder een richtlijn dan wet. Hun doel is Chicago beschermen en misdadigers op hun soms nogal onothodoxe wijze voor de rechter te slepen. Nog aangeslagen door Anna's dood staat Voight voor een nieuw gevaar in de buurt. Er ontstaat nieuwe wrijving in de dynamiek tussen Upton, Halstead en Voight. Het team krijgt daarnaast ook een nieuwe baas.

Elke dinsdag om 21.00 uur op FOX.

ONGOING

'Hudson & Rex' S5

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd. Samen zijn ze een ijzersterk duo om verschillende ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken. Wat het team echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson; Rex, een voormalig K-9-hond. Als een jonge vrouw wordt vermist in de Barrens, gaat de verdenking al snel naar haar vriend en moet het team op zoek naar de waarheid achter haar verdwijning.

Elke woensdag om 20.35 uur op FOX.