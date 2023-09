Nieuw seizoen van 'Sex Actually with Alice Levine' op NPO 3

Vanaf eind deze maand brengt PowNed een nieuw seizoen van 'Sex Actually with Alice Levine' op televisie. In deze documentaireserie trekt de Britse radio- en televisiepresentatrice Alice Levine de stoute schoenen aan en gaat ze op een seksuele ontdekkingsreis.

Van polyamorie tot vetfetisjisme tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van seksrobots. Je ziet het vanaf 25 september iedere maandag om 22.00 uur op NPO 3.

In de eerste aflevering onderzoekt Alice geavanceerde technologieën die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op onze seksuele relaties. Ze bezoekt een cyberbordeel in Berlijn met pratende sekspoppen en reist naar Las Vegas om getuige te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van seksrobots. Ook ontmoet ze een liefdeskoppel dat elkaar heeft leren kennen in de virtuele wereld en nu het risico neemt om de wereld over te reizen om in het echte leven samen te zijn.

In Washington ontmoet Alice mensen die seksuele relaties aangaan met meerdere personen. Op die manier willen ze hun seksuele ervaringen verbeteren en diepere verbindingen tot stand brengen met andere mensen. Tot slot duikt ze in de wereld van verschillende soorten vetfetisjisme zoals 'feedisme' en 'gaining'. Ze spreekt onder anderen twee Britse vrouwen die seks, eten en hun vollere lichamen combineren voor verschillende soorten erotiek.

'Sex Actually with Alice Levine' wordt geproduceerd door de BBC en is vanaf maandag 25 september wekelijks om 22.00 uur te zien op NPO 3. Het seizoen bestaat uit 3 afleveringen van 50 minuten.