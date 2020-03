Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: Classic Cars' op Discovery

Drew Pritchard is niet alleen bezeten van antiek, hij is ook verzot op klassieke auto's. In het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters: Classic Cars' gaat hij weer op zoek naar enkele bijzondere modellen.

De formule is dezelfde als bij zijn antiekbusiness: de echte pareltjes weten te vinden, aankopen tegen een scherpe prijs en dan met een goede opknapbeurt weer doorverkopen. Het opknappen gebeurt ditmaal door zijn businesspartner Paul Cowland die tevens als menselijke rem fungeert voor Drews iets te wilde restauratieplannen. Want soms wil de autoliefhebber de auto iets te mooi maken, wat voor de winstmarge niet gunstig is.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen vinden ze een fraaie Fiat 500 uit de jaren zeventig die wel heel veel roest heeft gekregen van veertig jaar Britse regen. Drew wil de auto niet alleen een nieuwe laklaag geven met nieuwe banden en een nieuwinterieur, maar er ook een supermotor in zetten. Dat gaat Paul wat te ver, omdat dat het geld niet waard is. Maar met een iets goedkopere motor en de andere aanpassingen weten ze er toch zo’n prachtige auto van te maken dat elke voorbijganger er een foto van neemt. Weten ze hem ook met winst te verkopen?

'Salvage Hunters: Classic Cars', vanaf donderdag 26 maart om 20.30 uur op Discovery.