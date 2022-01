Nieuw seizoen van 'MAX PubQuiz' met Sybrand Niessen op NPO 1

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2021

Op vrijdag 7 januari start een gloednieuw seizoen van 'MAX PubQuiz'! In een gezellige kroegsfeer dagen elke week zes teams elkaar uit. De presentatie is in handen van Sybrand Niessen.