Nieuw seizoen van 'Married At First Sight' in april op RTL

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand april. Met onder anderen het nieuwe seizoen van 'Married At First Sight' en de finale van 'Big Brother'.

Highlights RTL 4

'Renze'

Vanaf maandag 14 april, elke maandag t/m donderdag 22.35 uur en vrijdag 21.30 uur

'Renze' is een dagelijkse talkshow waarin Renze Klamer de avond op zijn unieke, verrassende en humoristische manier afsluit. Hij brengt het gesprek van de dag, duikt in de actualiteit en biedt ruimte voor energieke muzikale optredens.

'Married At First Sight'

Vanaf dinsdag 8 april, elke dinsdag t/m donderdag om 20.30 uur

Het is tijd voor alweer het tiende seizoen van het populaire realityprogramma 'Married At First Sight'! Veertien singles, die elkaar nog nooit hebben ontmoet, worden door een team van experts aan elkaar gekoppeld. De deelnemers zien elkaar voor het allereerst op hun eigen bruiloft. Onder leiding van presentator Carlo Boszhard wagen zij de sprong in het diepe en gaan zij deze romantische uitdaging aan.

'Humberto Op Zondag'

Vanaf zondag 13 april om 21.30 uur (vanaf 27 april om 22.00 uur)

'Humberto Op Zondag' is een talkshow waarin Humberto Tan met diverse gasten aan tafel allerlei onderwerpen bespreekt. Humberto zorgt elke zondagavond voor een mooie, actuele afsluiting van het weekend.

'Postcode Loterij Eén Tegen 100'

Vanaf zondag 27 april om 20.00 uur

'Postcode Loterij Eén Tegen 100' viert haar 25-jarig bestaan met een speciale editie waarin uitsluitend 25-jarigen de strijd met elkaar aangaan in de populaire kennisquiz, onder de vertrouwde begeleiding van Caroline Tensen. Daarnaast wordt er in elke aflevering aandacht besteed aan een goed doel van de Postcode Loterij en verrassen ambassadeurs gelukkige winnaars met een cheque.

'Beste Kijkers'

Vanaf zondag 27 april om 21.00 uur

In het elfde seizoen van de panelshow 'Beste Kijkers' blikken we onder leiding van presentator Ruben Nicolai terug op de afgelopen mediaweek. Aan de hand van de meest opvallende, grappige en bijzondere fragmenten strijden twee teams om de titel Beste Kijkers. Panelleden zijn o.a.: Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Leonie ter Braak, Daphne Bunskoek en Luuk Ikink.

Highlights RTL 5

Finale 'Big Brother'

Op vrijdag 4 april om 20.30 uur

Wekenlang volgden we 24/7 een groep mensen met meer dan 120 camera's in het 'Big Brother'-huis. Ze zijn door Big Brother flink op de proef gesteld met spellen en uitdagingen. Na deze avond weten we wie er uiteindelijk met de winst naar huis gaat. De presentatie van deze live-finale is in handen van met Geraldine Kemper en Tatyana Beloy.

'Opgelicht In De Liefde?'

Vanaf maandag 7 april om 20.30 uur

In 'Opgelicht In De Liefde?' confronteert Ellie Lust met haar team fraudeurs die niet alleen het hart hebben gebroken van hun geliefden, maar ze ook berooid hebben achtergelaten. De slachtoffers worden gemanipuleerd, verleid en belogen, zodat zij uit liefde en in het volste vertrouwen geven en handelen. Vervolgens worden zij financieel kaalgeplukt. De slachtoffers blijven achter met hoge schulden en een gebroken hart. Politie en justitie kunnen weinig tot niets doen tegen deze slinkse wijze van handelen, omdat er, meestal, geen strafbaar feit wordt gepleegd. Samen met particulier rechercheur John Warrink en slachtoffer van de Tinder Swindler Ayleen Charlotte, doet Ellie Lust er alles aan doen om de slachtoffers bij te staan en de fraudeurs te confronteren met de schade die zij hebben aangericht.

'De Wijkagent: Helden Van De Straat'

Vanaf dinsdag 8 april om 20.30 uur

Dagelijks werken 3500 wijkagenten aan de veiligheid en leefbaarheid in Nederland. We volgen een aantal van hen op de voet: van wijkagenten die werken in grote steden tot in dorpen of het buitengebied. Drugsoverlast, huiselijk geweld, burenruzies en verwarde mensen zijn dagelijkse kost voor de wijkagenten. Hoe pakken zij deze problemen aan en hoe gaan ze om met de soms schrijnende situaties die ze tegenkomen?

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland'

Vanaf woensdag 9 april om 20.30 uur

In 'De Slechtste Chauffeur Van Nederland' proberen 6 chauffeurs beter en vooral veiliger te leren rijden. Dat doen ze samen met hun dappere bijrijders. Wie wordt een betere weggebruiker tijdens dit programma? En wie wordt -helaas- 'De Slechtste Chauffeur Van Nederland'?

'St. Willebrord: Het Mirakel Van Brabant'

Vanaf donderdag 10 april om 20.30 uur

In 'St. Willebrord: Het Mirakel Van Brabant' duiken we in de hechte gemeenschap van ‘rolluik-city’, een ooit arm dorp dat nu floreert. Willebrorders houden van grote auto’s, dure merkkleding, perfect haar en glanzende dakpannen. Ouders verwennen hun kinderen royaal en aanpassen is de norm.

Deze realityserie volgt markante inwoners thuis en op het werk – in de kledingzaak, slagerij en kapsalon. Een trots dorp waar tradities en humor samenkomen, en niemand ooit weg wil.

Films RTL 7

Bij RTL 7 is het April Actie Maand! Naast franchise-knallers als de ‘Kingsman’- (maandag 7 april en dinsdag 8 april) en de ‘Mechanic’-films (zaterdag 26 april en zondag 27 april) staan toppers met actiegrootheden als Jackie Chan en Dwayne Johnson op het programma. Verder staat het weekend vanaf vrijdagavond 11 april t/m zondag 13 april in het teken van de legende Bruce Willis. Actiehelden Liam Neeson en Steven Seagal delen de schijnwerpers vanaf zaterdag 19 t/m vrijdag 25 april in de Neeson Vs. Seagal week: in het eerste avondslot is Liam Neeson te zien in o.a. de ‘Taken’-trilogie (zaterdag 19 t/m maandag 21 april) en de tv-première van ‘The Marksman (woensdag 23 april), waarna Steven Seagal in het tweede avondslot het stokje overneemt. Naast deze ijzervreters graag aandacht voor een nieuwkomer: onze eigen Rico Verhoeven trekt alles uit de kast in zijn eerste hoofdrol in de tv-première van de actiefilm ‘Black Lotus’ (donderdag 3 april). Liefhebbers van rake klappen en grote explosies zijn tijdens de April Actie Maand aan het juiste adres bij RTL 7.

Films RTL 8

Bij RTL 8 staan grote sterren centraal in een mix van romantiek, drama en humor. Sarah Jessica Parker maakt een liefdesreis mee in ‘All Roads Lead To Rome’ (woensdag 2 april), Johnny Depp ontroert in ‘Richard Says Goodbye’ (woensdag 9 april), Ryan Gosling en Rachel McAdams schitteren in de klassieker ‘The Notebook’ (woensdag 16 april), in ‘The Other Woman’ (woensdag 23 april) nemen Cameron Diaz en haar vriendinnen op geestige wijze wraak op een overspelige man en een topcast onder leiding van Mila Kunis en Christina Applegate voert malle fratsen uit in de heerlijke komedie ‘Bad Moms’ (woensdag 30 april).