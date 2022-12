Nieuw seizoen van jeugddocuserie 'Nog Eén Week' op NPO Zapp

In het vierde seizoen van de documentaireserie 'Nog En Week' worden kinderen tussen de 10 en 13 jaar gevolgd in de week voor een spannende gebeurtenis. Een gebeurtenis die het leven voor even op z'n kop zet.

Samen met ouders en vrienden wordt er naar toegeleefd. Soms is het leuk, soms spannend, soms verdrietig, soms moeilijk. Hoe gaan de kinderen daarmee om?

In elke aflevering staat een van de kinderen centraal en wordt die gevolgd in het dagelijks leven in de week vóór de spannende gebeurtenis. Wat vinden ze moeilijk en wat juist niet? Elke documentaire wordt geregisseerd door een andere maker.

Aflevering 1: 1 januari - Sem (13)

Over een week krijgt mijn lievelingskoe een kalf

Sem woont op de boerderij met heel veel koeien. Zelf wil hij ook boer worden, maar of dat er in zit met de stikstofcrisis en de regeringsplannen weet hij niet. Zijn lievelingskoe Nina krijgt bijna een kalf. Bij haar eigen geboorte ging het bijna mis. Zal de geboorte goed gaan?

Regie: Marinka de Jongh

Aflevering 2: 8 januari - Arjun (12)

Over een week ben ik priester op het lichtjesfeest

Arjun weet het zeker, hij wil Hindoepriester worden. Hiervoor moet hij nog veel oefenen en leren. Hij pakt het serieus aan. Over een week is Diwali, het lichtjesfeest. Hij moet allerlei speciale dingen doen om te laten zien dat hij het onder de knie heeft. Zal het hem allemaal lukken?

Regie: Marinka de Jongh

Roos (10)

Over een week kan ik voor het eerst weer een weekendje weg

Roos kreeg bijna een jaar geleden corona. En dat ging niet meer over. Nu heeft ze long covid en is zij alleen maar moe en heeft ze geen energie. Ze kan niet naar school en niet sporten. Maar ze wil dolgraag een weekendje weg. Dat heeft ze al drie keer moeten afzeggen. Zal het deze keer wel doorgaan?

Regie: Jesse Bleekemolen

Julie (10)

Over een week kickboks ik in de ring

Julie werd gepest op school en voelde zich daardoor heel ongelukkig. Ze ging op kickboksen om sterker te worden. Eerste durfde ze helemaal niks, maar ze heeft doorgezet en werd steeds beter. Nu is ze zelfs zo goed dat ze mee mag doen aan een wedstrijd. Zal het haar lukken haar tegenstander te verslaan?

Regie: Willem Timmers

Redangelo (10)

Over een week verhuis ik omdat mijn huis onbewoonbaar is door aardbevingen

Redangelo woont in Appingedam, in Noord-Groningen. Sinds een paar jaar zijn hier aardbevingen omdat er in de grond naar gas geboord wordt. Het huis van Redangelo staat precies op een plek waar vaak aardbevingen voorkomen. Er zitten scheuren in het huis en ze kunnen er niet blijven wonen. Nu moeten ze weg, naar een ander huis.

Regie: Eva Krol

Emelie (13)

Over een week loop ik voor het eerst alleen met een blindenstok naar school

Emelie is sinds een half jaar bijna helemaal blind door een hersentumor. Ze wil heel graag weer alleen naar school lopen. Maar dat kan alleen met een blindenstok én ze moet een paar gevaarlijke kruispunten over. Lukt het haar om met haar stok, helemaal alleen, veilig naar school te lopen?

Regie: Eva Krol

'Nog Eén Week', vanaf zondag 1 januari om 19.20 uur bij de VPRO op NPO Zapp.