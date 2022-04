Nieuw seizoen van 'Het Echte Leven in de Dierentuin'

Voor het vierde seizoen van 'Het Echte Leven in de Dierentuin' keren we terug naar de dieren van Ouwehands Dierenpark.

Natuurlijk zien we de reuzenpanda’s Wu Wen, Xing Ya en hun zoontje Fan Xing ook weer. Wu Wen blijkt een pittige opvoedstijl te hanteren. Naast ‘oude bekenden’ maken we dit seizoen ook kennis met veel nieuwe dieren. Maar liefst dertien bonobo’s moeten leren met elkaar samen te leven en dan gaat het er soms hard aan toe. Twee verwaarloosde beren arriveren uit Oekraïne in Het Berenbos, maar kunnen zij wel omgaan met andere beren en wolven na 20 jaar eenzame opsluiting?

Het vaak wonderlijke en verrassende gedrag wordt dag en nacht vastgelegd met talloze verborgen camera’s, om te laten zien wat zich allemaal afspeelt in de dierentuin. De gepassioneerde verzorgers van Ouwehands Dierenpark vertellen ook dit seizoen wat zich achter de schermen afspeelt en werken dagelijks aan het welzijn van hun dieren en aan soortbehoud, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek.

Aflevering 1

Uit een dierentuin in Duitsland arriveert een bonobofamilie. Hoe leidt moeder Eja haar familie veilig deze nieuwe wereld in? Afrikaanse olifant Duna heeft 3 jaar geleden haar eigen kalf gedood. Nu gaat ze opnieuw bevallen. Kan ze eindelijk bewijzen dat er toch een goede moeder in haar schuilt? En we leren een heel bijzonder dier kennen dat alleen in het holst van de nacht zijn schuilplaats tussen de bladeren verlaat: de gevlekte koeskoes.

'Het Echte Leven in de Dierentuin' telt zes afleveringen en is een coproductie van de NTR en ICP en wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Bears in Mind.

'Het Echte Leven in de Dierentuin', wekelijks vanaf zaterdag 23 april t/m 28 mei om 19.05 uur op NPO 1.