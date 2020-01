Nieuw seizoen van 'Flikken Maastricht' van start

Foto: Eén - © VRT 2019

De strijd van Floris Wolfs en Eva van Dongen tegen het genootschap Virtus et Justitia lijkt verloren. Eva en Wolfs worden aangehouden met aan hun voeten het lijk van Louis Dearden, voorzitter van het hof van assisen in Luik, vermoord met wapens waarop DNA van Wolfs en Eva.

Maar door wie zijn ze eigenlijk aangehouden? Op wonderbaarlijke manier weten Wolfs en Eva het initiatief terug te krijgen en hun jacht op Virtus et Justitia voort te zetten. En zowaar weten ze de hoofddader in de gevangenis te krijgen. Maar is iedereen hiermee uitgeschakeld? En wat is er met de verdwenen Dearden gebeurd?

Al gauw eisen de normale zaken hun aandacht weer op; vergismoorden, afrekeningen, ontsnapte TBS-ers, zich wrekende adoptiekinderen en moorden in de kunstwereld. Maar als er eerst een hand met een getatoeëerde barcode gevonden wordt en later een dood meisje met eenzelfde barcode op haar arm, duiken er toch weer aanwijzingen op dat Virtus nog niet geheel verdwenen is en samenwerkt met een bende nietsontziende vrouwenhandelaren.

'Flikken Maastricht', vrijdag 3 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.