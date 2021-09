Nieuw seizoen van 'DNA Onbekend' op NPO 1

Foto: © AVROTROS 2020

De 52-jarige Marcel hoort op zijn 23ste van zijn vader, na een ruzie, dat hij niet van hem is. Een paar jaar later zegt vader dat wat hij destijds zei, onzin was. Dit brengt Marcel in verwarring.

Als hij in 2020 via een zus van zijn vader hoort dat hij misschien van de buurman is, gaat hij op onderzoek uit. Vader zegt dat zijn zus iets verzint. Wat klopt er nu van de verhalen die er rondgaan? Hij zoekt de zekerheid door een DNA-onderzoek te laten doen.

Verder het verhaal van Lies. 2 jaar na de dood van haar moeder, komt de opa van haar vriend met een bijzonder verhaal. De moeder van Lies heeft met hem een geheim gedeeld. Opa heeft gezworen niets te verklappen. Lies heeft het vermoeden dat dit geheim over haar gaat, dat zij niet de dochter van haar vader is. Nu wil Lies duidelijkheid door middel van een DNA-test met haar zus. Was dit het grote geheim van moeder? 'DNA Onbekend', dinsdag 21 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.