Nieuw seizoen van 'Curvy Brides' bij TLC

Het vinden van de perfecte bruidsjurk is voor de meeste vrouwen al lastig, maar voor wie bovengemiddelde maten heeft, is het vaak helemaal een nachtmerrie.

Vandaar dat de vriendinnen Jo Cooke en Alison Law een winkel zijn begonnen voor de wat vollere bruiden.

In het nieuwe seizoen van 'Curvey Brides' zien we hoe ze bruiden helpen met het vinden van een jurk die letterlijk en figuurlijk passend is. Ook als daar meer dan een dag voor nodig is, zoals bij de besluiteloze Rosie die al drie keer eerder langs is geweest en nu nog maar drie maanden heeft tot haar grote dag.

Kunnen Jo en Ali haar deze vierde keer wel laten slagen? En kunnen ze Vanessa helpen die met haar vriend gaat trouwen die 21 jaar jonger is? Het is zijn eerste bruiloft en hij ziet haar graag in een traditionele jurk, maar Vanessa heeft daar zelf een hekel aan. Aan Jo en Ali de taak om een jurk te vinden waar vooral zij zich happy in voelt.

'Curvey Brides' Boutique', vanaf maandag 3 februari om 19.30 uur op TLC.