Nieuw seizoen van '90 Day Journey' op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Kun je in 90 dagen weten of iemand de ware is? Voor die uitdaging stonden de deelnemers van het populaire programma '90 Day FiancÚ' die hun geliefde in het buitenland vonden en voor diegene een Amerikaans visum konden krijgen voor 90 dagen.

Trouwden ze binnen die tijd, dan mocht de geliefde in Amerika blijven, anders was het einde oefening. In de speciale seriereeks '90 Day Journey' is te zien hoe dit avontuur voor de verschillende personen verliep. Ieder stel heeft nu zijn eigen serie, waarin we nog een keer van hun hele liefdesreis kunnen genieten.

Zoals die van 'Big' Ed, de 54-jarige fotograaf die na 28 jaar single te zijn geweest eindelijk de ware denkt te hebben gevonden in de 23-jarige Filipijnse Rosemarie. Eds dochter is het er niet mee eens en ook zijn moeder heeft zo haar twijfels. Maar Ed zet toch door. Twijfels zijn er ook bij de relatie tussen Danielle en haar Tunesische verloofde Mohamed. Vooral als financiën een rol beginnen te spelen. Geld speelt ook een rol tussen Jorge en Anfisa, waardoor zijn familie dan ook bang is dat Anfisa meer een 'golddigger' is dan een oprechte liefdespartner.

De Russische windt er ook geen doekjes om, omdat ze vindt dat Jorge haar moet geven wat ze wil en dat 10.000 dollar per maand wel in de richting komt. Tot slot is er nog het turbulente liefdesverhaal van de 42-jarige Darcey die via internet in contact komt met de Nederlandse Jesse, een 24-jarige sportinstructeur. Ze boekt een trip van zes weken naar Amsterdam in de hoop dat er mooie relatie tussen de twee kan opbloeien. Maar, of het echt zo uitpakt als ze hoopt?

'90 Day Journey', vanaf vrijdag 5 februari op discovery+.