Nieuw seizoen 'Tijd voor MAX'!

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

De zomer zit erop en de vakantie is voorbij. Ondanks dat we nog volop te maken hebben met het coronavirus, is er ook goed nieuws. 'Tijd voor MAX' gaat namelijk weer beginnen!

De populaire talkshow van MAX staat weer in de startblokken om iedereen elke middag bij te praten over actuele kwesties, politieke ontwikkelingen, opvallende gebeurtenissen en natuurlijk het nieuws van de dag. En dat met bijzondere gasten, spraakmakende BN’ers, vaste deskundigen en andere genodigden die op een verrassende manier de aandacht hebben getrokken.

In de eerste uitzending, op maandag 7 september om 17.10 uur op NPO 1, schuiven onder anderen André van Duin, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma aan.

De eerste uitzending van 'Tijd voor MAX' op maandag 7 september belooft meteen een bijzondere te worden, want daarin ontvangen presentatoren Martine van Os en Sybrand Niessen onder meer André van Duin. Hij komt vertellen over 'Heel Holland Bakt Kids', dat vanaf oktober wordt uitgezonden.

Ook Paul de Leeuw en Simone Kleinsma zitten maandag 7 september aan tafel. Nadat hun megaproductie 'Hello, Dolly!' dit voorjaar noodgedwongen moest stoppen vanwege de coronacrisis, werken ze nu opnieuw samen in de kleine, intieme voorstelling 'Zonder Jou'.

En natuurlijk geeft vaste huisarts Ted van Essen ook weer acte de présence in deze eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Hij praat ons bij over de actuele situatie rond het coronavirus én beantwoordt de vele kijkersvragen.

'Tijd voor MAX' conformeert zich vanzelfsprekend aan de geldende coronaregels. Er wordt dus voldoende afstand gehouden en er is aan tafel slechts plaats voor twee gasten. Maar uiteraard blijft de gezelligheid en de warme uitstraling, waar het programma om bekend staat, behouden.

'Tijd voor MAX', vanaf maandag 7 september elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1/2.

Let op: maandag 7 en 14 september is 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur te zien op NPO 1. De overige uitzendingen, tot en met vrijdag 18 september, worden uitgezonden op NPO 2. Dit in verband met de Tour de France. Vanaf maandag 21 september keert 'Tijd voor MAX' gewoon terug op NPO 1, elke werkdag om 17.10 uur.