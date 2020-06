Nieuw seizoen 'The Great British Bake Off' op MAX

Foto: © Omroep MAX 2020

MAX zendt seizoen 10 van 'The Great British Bake Off' uit! Met presentatoren Noel Fielding en Sandi Toksvig en juryleden Paul Hollywood en Prue Leith.

De Britse variant van 'Heel Holland Bakt' is vanaf zondag 21 juni wekelijks om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Het is taartweek! In de eerste aflevering moeten de bakkers als signatuuropdracht in tweeënhalf uur een fruittaart bakken in een vorm die ze zelf mogen bepalen, maar er moet heel veel gedroogd fruit in. Bij de technische opdracht van Prue krijgen de bakkers een uur en drie kwartier om zes identieke stukken angelcake te maken, bestaande uit laagjes Génoise-biscuit met daartussen Italiaanse meringuebotercrème en versierd met glazuur. Voor het spektakelstuk hebben de bakkers vier uur de tijd om een verjaardagstaart te maken, gebaseerd op een droom uit hun jeugd.

Over 'The Great British Bake Off'

De populaire Britse tv-serie is terug met een nieuwe lading amateurbakkers, die elke week racen tegen de klok om een signatuuropdracht, een technische opdracht en een spektakelstuk te creëren. Allemaal proberen ze juryleden Paul Hollywood en Prue Leith te imponeren met hun vaardigheden en creativiteit. Kunnen ze omgaan met de druk? De hartelijke en gevatte presentatoren Noel Fielding en Sandi Toksvig helpen om de druk van de ketel te halen.

'The Great British Bake Off' – seizoen 10, vanaf zondag 21 juni wekelijks om 20.30 uur op NPO 1.