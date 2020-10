Nieuw seizoen 'Project Rembrandt' met Annechien Steenhuizen

Volgende week zondag start een nieuw seizoen van 'Project Rembrandt', gepresenteerd door Annechien Steenhuizen. In de geest van Rembrandt en andere grote meesters zoals Breitner, Van Gogh en Vermeer, gaat 'Project Rembrandt' in acht afleveringen op zoek naar de beste amateur kunstschilder van Nederland.

Uit 30 kersverse kandidaat-leerlingen worden 10 gepassioneerde talenten gekozen die zich in een paar maanden tijd het oude ambacht van kunstschilder meester proberen te maken. Gecoacht door bevlogen docenten, kunstenares Iris Frederix en kunstenaar Tyas Leeuwerink, krijgen ze de kans hun talent in figuratieve kunst te ontdekken of verder te ontwikkelen.

Iedere aflevering moeten de amateurschilders opdrachten uitvoeren, waarbij ze de grote meesters niet kopiëren en imiteren, maar hun werk erdoor laten inspireren en zo hun eigen stijl ontwikkelen. De opdrachten brengen de schildertalenten naar prachtige locaties in Nederland, waaronder Paleis het Loo en Paleis Soestdijk, en ontmoetingen met bijzondere figuren zoals Gerard Joling en Simone Kleinsma. De hierbij gemaakte werken worden beoordeeld door een vakkundige jury, bestaande uit Pieter Roelofs, hoofd Schilder- en Beeldhouwkunst bij het Rijksmuseum, en Lita Cabellut, kunstenares. Zij bepalen: wie gaat er door en wie valt er af?

Online competitie & masterclasses

De kijkers thuis kunnen op projectrembrandt.nl iedere week de masterclasses uit de serie volgen én deelnemen aan een online competitie. De opdracht voor die competitie: schilder een portret van de winnaar van vorig jaar, Sebas. De beste inzendingen maken kans op een plek in de publieksjury in de laatste aflevering waarin de winnaar wordt bepaald van 'Project Rembrandt'.

Ook voor updates over het programma en meer informatie over de docenten, juryleden en deelnemers ga je naar projectrembrandt.nl.

'Project Rembrandt' wordt op zondagavond uitgezonden vanaf 25 oktober t/m 13 december.

'Project Rembrandt' wordt voor de NTR geproduceerd door Helder TV. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.

'Project Rembrandt', zondag vanaf 25 oktober t/m 13 december om 20.25 uur bij de NTR op NPO 1.