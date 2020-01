Nieuw seizoen 'My 600-Lb Life' op TLC

Wat als je wereld alleen maar om eten draait en het je leven zo beperkt dat je het huis niet meer uitkomt? Een nieuw seizoen van 'My 600-Lb Life' volgt de levens van mensen die meer dan 250 kg wegen en de strijd aangaan met hun extreme overgewicht.

Ze kunnen amper lopen, gaan hun huis bijna nooit uit en zijn totaal geïsoleerd. In een laatste poging hun leven te redden, hebben ze hun hoop gevestigd op dokter Nowzaradan die met een maagomleiding (gastric bypass) de fysieke noodzaak om veel te eten wegneemt.

Dit seizoen zien we onder andere de twee broers John en Lonnie uit Texas. Een echte band hadden de broers nooit, totdat de vaders van beiden mannen komen te overlijden. Beiden verwerken hun verdriet door middel van eten en komen enorm aan. Dat ze hun liefde voor eten nu samen kunnen delen, schept een band, maar is ook levensgevaarlijk. Samen gaan ze op zoek naar hulp, maar lukt het de broers om nu eindelijk de juiste stappen te zetten in de richting van een gezond gewicht en zo uit de gevarenzone te komen?

'My 600-Lb Life', vanaf maandag 20 januari om 20.30 uur op TLC.