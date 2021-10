Nieuw seizoen 'MINDF*CK' zorgt voor verbazing en ongeloof

Victor Mids zorgt voor verbazing en ongeloof in een gloednieuw seizoen van 'MINDF*CK'. Van het hoge noorden tot aan het diepe zuiden weet hij bekende en onbekende Nederlanders weer te verrassen met zijn onverklaarbare illusies en wetenschappelijke experimenten.

André Rieu, Nikkie de Jager, Najib Amhali, Maan & Snelle, Han Peekel en Sunnery James & Ryan Marciano zijn in deze nieuwe 6-delige reeks te zien als zijn bekende gasten.

Bij André Rieu zien we de meest riskante beproeving die Victor ooit in zijn carrière heeft uitgevoerd. De kostbare Stradivarius van de wereldberoemde violist staat op het spel in een experiment dat grote gevolgen kan hebben. 'Ik heb voor veel hete vuren gestaan maar dit heb ik nog nooit meegemaakt', aldus een zenuwachtige Rieu. Voor Nikkie de Jager heeft Victor zijn eigen magische tutorial en hij bezorgt Najib Amhali de schrik van zijn leven. Voor DJ-duo Sunnery James & Ryan Marciano heeft Victor een verrassing in petto waar hij de afgelopen 5 jaar aan heeft gewerkt.

Ook dit seizoen trekt de illusionist weer het land in om mensen op straat te verbazen. Zo laat hij in Amsterdam mensen voor even vergeten wat de hoofdstad van ons land is en bezoekt hij het dorpje Midsland op Terschelling om de magische krachten van de bewoners te testen.

Voor de kijkers thuis heeft Victor ook experimenten om aan mee te doen. 'We hebben weer een heleboel interactieve experimenten bedacht, zodat alle woonkamers op zaterdagavond weer op z’n kop zullen staan', aldus Victor Mids.

'MINDF*CK,' vanaf zaterdag 30 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.