Nieuw seizoen 'MAX Vakantieman' op NPO 1

Op maandag 5 juli start om 20.30 uur op NPO 1 het nieuwe seizoen van 'MAX Vakantieman'. Sybrand Niessen gaat ook deze zomer samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen op zoek naar oplossingen voor de meest uiteenlopende vakantieproblemen van vakantiegangers.

Na anderhalf jaar corona hopen veel mensen deze zomer weer op vakantie naar het buitenland te kunnen. En ook vakantie in eigen land is populairder dan ooit. In 'MAX Vakantieman' wordt besproken wat er wél kan en hoe u op een verantwoorde manier van de zomervakantie kunt genieten. Wat is er veranderd in de reissector? Hoe bereidt u zich voor op een vakantie waarin coronamaatregelen een rol spelen? En welke nieuwe trends en initiatieven zijn er ontstaan?

In het programma staan wekelijks problemen van reizigers centraal waarbij ze voor een oplossing de hulp van 'MAX Vakantieman' inroepen. Naast oplossingen voor consumentenproblemen biedt 'MAX Vakantieman' diverse tips en rubrieken die aansluiten bij de zomer van 2021. Zo worden in de rubriek Beste Vakantieman vragen van kijkers behandeld die door een deskundige beantwoord worden. De Mystery Guest inspecteert accommodaties en Piet Paulusma brengt wekelijks het weerbericht.

Daarnaast is ook weer de 'MAX Vakantieman'-serie Koen op de Kaart terug. Koen brengt deze zomer in Koen op de Camping de veelzijdigheid van Nederland als campingland in kaart. Elke maandag is er een nieuwe aflevering te zien op de Facebookpagina van NPO 1, Omroep MAX en 'MAX Vakantieman' en op MAX Vandaag.

Meld uw vakantieklacht

Heeft u een prangende vraag aan of een tip voor de 'MAX Vakantieman'? Of heeft u het gevoel dat u onrecht is aangedaan bij het boeken van een reis of uitje? Verliep uw vakantie niet zoals gehoopt en heeft u een klacht of probleem die om een oplossing vraagt? Moest u uw reis afbreken, of annuleren, en zit u nu met een financiële strop? Laat het ons weten en misschien kunnen wij u helpen bij de oplossing: www.maxvakantieman.nl.

'MAX Vakantieman', vanaf maandag 5 juli elke maandag (met uitzondering van 26 juli en 2 augustus) om 20.30 uur op NPO 1.