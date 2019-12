Nieuw seizoen 'Man Bijt Hond' vanaf 1 januari bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2019

Ook in 2020 schuift 'Man Bijt Hond' weer aan bij Nederlandse tafels om de dag door te nemen. Naast de welbekende rubrieken als 'De Babbelbox' en 'Hond aan tafel', worden er vanaf 1 januari ook nieuwe themaweken en rubrieken geïntroduceerd die een bijzonder kijkje geven in ons dagelijkse leven.

Van een geliefde WC-dame die afscheid neemt tot een verhuizing van ’t Gooi naar de Bijlmer. Ook in het nieuwe seizoen laat Man bijt hond zien wat Nederland bezighoudt. Door het kleine nieuws groot te maken en het grote nieuws klein te maken wordt Nederland met een knipoog in beeld gebracht.

In de nieuwe rubriek 'In de lift' biedt het programma artiesten in de dop een letterlijke kans op one minute of fame met een optreden in een lift. Daarnaast kunnen verschillende beroepsgroepen in de aankomende periode een ode verwachten van de 'Dichter op de werkvloer'.

'Man Bijt Hond', iedere werkdag om 19.30 uur bij SBS6.