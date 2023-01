Nieuw seizoen 'Love Island' en speciale 'Valentine's Reunion' bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2023

Februari is de maand van de liefde bij Videoland. Want naast de start van een nieuw seizoen van 'De Bachelorette' op 2 februari is op vrijdag 10 februari de speciale 'Love Island Valentine's Reunion' te zien.