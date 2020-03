Nieuw seizoen 'Ladies Night' bij Net5

Foto: Net5/Talpa Network - © Cornelie Tollens 2020

'Ladies Night' is terug. Vanaf woensdag 4 maart bespreekt Merel Westrik wekelijks met vaste vriendinnen en gasten wat hen opviel in het nieuws, op social media en in hun eigen leven. Ook social queen Marije Knevel is weer van de partij.

In het nieuwe seizoen schuiven naast vertrouwde gezichten als Linda de Mol, Stella Bergsma, Fidan Ekiz, Natacha Harlequin en Tjitske Reidinga ook nieuwe vriendinnen aan: Leonie ter Braak, Tina de Bruin en Carly Wijs.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen staat o.a. het thema inclusiviteit in de mode en reclame centraal. Vroeger werd je uitgelachen en gepest vanwege vlekken op je huid, vetrollen of een jongensachtig lijf met mini-tietjes: tegenwoordig zijn zulke kenmerken juist een pluspunt en verdienen de modellen van nu er bakken met geld mee. De Nederlandse internationale modellen Debora Moreno, Daniëlle van Grondelle en Montell van Leijen kunnen hierover meepraten en schuiven aan bij Merel. Samen met modedeskundige Manon Meijers praten ze over hoe de gigantische veranderingen die zich de afgelopen twee jaar hebben voltrokken.

Op 4 maart zitten Linda de Mol, Olcay Gulsen en Tina de Bruin op de bank. En iedere week staat er een andere 'leuke man' achter de bar. Jim Bakkum trapt het nieuwe seizoen af.

'Ladies Night', wekelijks vanaf woensdag 4 maart om 20.30 uur bij Net5.