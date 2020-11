Nieuw seizoen 'Klaas Kan Alles': kan Klaas een Boeing naar Parijs vliegen?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Zaterdag 14 november start het zesde seizoen van het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' op NPO Zapp. In dit programma draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In de eerste aflevering krijgt Klaas de bijna onmogelijke opdracht om met een Boeing te vliegen van Amsterdam naar Parijs, zonder enige vliegervaring.

Op Schiphol krijg Klaas vliegles van een piloot en op vliegveld Teuge leert Klaas een Cessna (klein vliegtuigje) te besturen. Is dit genoeg ervaring om een Boeing te vliegen en kunnen we van piloot Klaas een zachte landing verwachten in Parijs?

Ook krijgt Klaas de kans om een heel bijzonder beroep uit te proberen: drakentemmer. Deze elf ton zware draak speelt de hoofdrol in het jaarlijkse toneelstuk Drachenstich in het Beierse plaatsje Furth im Wald. De draak is cultureel erfgoed en staat in het Guinness Book of Records als de grootste lopende robot ter wereld. Lukt het Klaas om deze draak in bedwang te houden?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 14 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.