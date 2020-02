Nieuw seizoen 'Kees & Co' bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Het nieuwe seizoen van 'Kees & Co' biedt weer een inkijkje in het chaotische leven van Kees Heistee (Simone Kleinsma). Waar ze het ene moment alles op een rijtje lijkt te hebben, kan dit het volgende moment 180 graden omslaan.

De kijker kan zich maar liefst zeven afleveringen lang -allemaal opgenomen met live publiek- onderdompelen in de alledaagse en herkenbare perikelen in Huize Heistee.

Eerste aflevering

In de eerste aflevering is te zien hoe Kees niet te spreken is over de (in)activiteit van Coosje (Tina de Bruin) in het huishouden. Eigenlijk mag het hele gezin wel wat meer meehelpen en dus delegeert Kees haar taken, waardoor ze zelf een baan aan kan nemen in de kantine van de lokale voetbalclub. Of haar stiefkleinzoon Lars (Maurits van Brakel), die bij de club speelt, hier zo blij mee is, is afwachten. Hiermee wordt meteen de toon gezet voor de rest van het seizoen, waarin Kees uit het middelpunt van het hectische gezinsleven probeert te stappen, Coosje zich afvraagt wanneer er een ring om haar vinger geschoven wordt en het gezin onder druk staat van puberhormonen. Ook zullen enkele oude bekenden terugkeren.

Nieuw gezicht

Eerder maakte RTL al bekend dat Tina de Bruin de rol van Coosje overneemt van Chantal Janzen. Vanwege haar drukke werkzaamheden bij RTL pasten de opnames van het tweede seizoen helaas niet in haar agenda.

'Kees & Co' wordt geproduceerd door MediaLane en is vanaf zaterdag 22 februari om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Bij Videoland kan één week vooruit worden gekeken.