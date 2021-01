Nieuw seizoen 'Je Zal Het Maar Hebben' start met coronaspecial

Foto: © BNNVARA 2020

In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Je Zal Het Maar Hebben' volgt Jurre Geluk in een speciale coronaspecial drie jonge mensen die met het coronavirus te maken hebben.

De 20-jarige Nineke kreeg in het voorjaar corona en nog steeds ondervindt zij dagelijks de gevolgen van de ziekte. Haar leven voor corona was er één vol vrienden, sport, feesten en werk. Nu is haar sociale leven beperkt omdat ze de conditie van een 75- jarige heeft. Jurre gaat met Nineke mee naar de sportschool en ervaart hoe het is om te sporten als je uithoudingsvermogen door deze ziekte ver beneden peil is. De 37-jarige Evert had met zijn vrouw en twee kinderen een fijn gezinsleven totdat hij besmet raakte met het coronavirus. Het virus taste zijn zenuwen aan, waardoor hij niet meer kon praten en lopen. De ouders van de 18-jarige Bastiaan raakten besmet met het coronavirus waardoor hij ook in quarantaine moest. Hij nam rigoureuze maatregelen en besloot 's nachts te leven en zijn ouders overdag.

Jurre: 'Van een jong, sportief persoon zijn naar niet eens hele zinnen kunnen praten maar halve, omdat hele zinnen te vermoeiend zijn. Ik ben er ontzettend van geschrokken wat Corona kan doen met jonge mensen die voor de ziekte nog kerngezond waren. Hoe doodmoe je van Corona kunt worden, dat kan ons echt allemaal overkomen. En geloof me, dat wil je niet.'

Na de coronaspecial volgt presentator Jurre Geluk in dit twintigste seizoen 14 jongeren die ondanks hun ziekte of beperking alles uit het leven halen. Zoals de Limburgse Dave, die ondanks dat zijn armen vastzitten aan zijn romp professioneel pool speelt. Of Deborah, die dankzij de ziekte van Ménière constant een katergevoel heeft. En hoe is het om te leven met meer dan 100 meningen en wensen als je DIS, een meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebt?

'Je Zal Het Maar Hebben', vanaf 5 januari 2021 om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.