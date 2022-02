Nieuw seizoen 'Je Zal Het Maar Hebben' bij BNNVARA

Een huid hebben die zo dun is als een vlinder, wat bij het minste of geringste voor pijnlijke wonden zorgt. Kampen met Body Dismorphic Disorder waardoor je continu met je uiterlijk bezig bent, omdat je jezelf of een onderdeel van je lichaam lelijk vindt. En zo autistisch zijn dat je 'poepen' op een to do lijst zet omdat het anders vergeten wordt.

In het nieuwe seizoen van ’Je Zal Het Maar Hebben’ ontmoet Jurre Geluk weer zestien inspirerende, jonge mensen met een zeldzame ziekte of aandoening. De een is zo geboren, de ander heeft het later in zijn leven gekregen. Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze proberen alles uit het leven te halen en jagen hun dromen na. Maar hoe doen ze dat als hun ziekte of aandoening het minder makkelijk maakt om mee te draaien in de maatschappij? Hoe zorgen ze ervoor dat hun aandoening niet de baas over hun leven wordt?

Jurre Geluk: 'Zelfs na twintig seizoenen komen er in dit seizoen ziektes en aandoeningen voorbij die ik nog niet eerder heb gezien; zoals Sikkelcelziekte. Een bloedziekte die alleen voorkomt bij mensen die roots hebben in landen waar Malaria heerst. Het was echt weer inspirerend om dit programma te maken. Het zijn stuk voor stuk mensen die het leven vol aangaan en er plezier uit halen. En dat laatste hebben we veel gehad tijdens de opnames.'

In de eerste aflevering zien we de 29-jarige Priscilla. Zij heeft sikkelcelziekte, een zeldzame bloedziekte waarvoor ze vaak opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Dit is ook de plek waar ze Jurre ontmoet. Door de ophoping van bloedcellen krijgen haar gewrichten soms geen zuurstof en dat zorgt voor helse pijnaanvallen. Ondanks haar ziekte leidt ze een zo normaal mogelijk leven en werkt ze als verpleegkundige. Jurre loopt een dagje met haar mee in het ziekenhuis. Hij draagt een pak waardoor hij dezelfde soort pijn ervaart die Priscilla dagelijks voelt. Sarah (20) heeft het Sturge-Weber syndroom: een wijnvlek op haar gezicht die doorgaat over haar hoofd en zelfs in haar gehemelte. Hierdoor ziet ze met één oog slecht en is haar gezicht vervormd. Ze kan nog net genoeg zien om auto te kunnen rijden, dus Sarah is druk bezig met rijlessen. Jurre gaat met haar mee. Ook gaat ze met Jurre naar een huidtherapeut om te kijken of haar wijnvlek weg getatoeëerd kan worden.

'Je Zal Het Maar Hebben', vanaf dinsdag 15 februari om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.