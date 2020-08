Nieuw seizoen 'Ik Hou van Holland' in aangepaste vorm bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © Roy Beusker 2020

Zaterdag is 'Ik Hou van Holland' weer terug op tv in een aangepaste vorm, maar nog steeds met Linda de Mol aan het roer én nog steeds bomvol leuke spelletjes op het gebied van amusement, sport, vaderlandse geschiedenis, muziek en taal.

Vanwege eerder geplande activiteiten geeft Guus Meeuwis vanaf dit seizoen het teamcaptain-stokje door aan zijn vriend Leo Alkemade. De publiekstribunes van Jeroen van Koningsbrugge en Leo Alkemade maken plaats voor twee Hollandse huiskamers en internetsensatie Orgel Joke en swingende gebarentolk Mirjam Stolk zorgen voor een leuke muzikale twist.

Nieuwe teamcaptain

Omdat het opnameschema voor 'Ik Hou van Holland' samenviel met activiteiten die Guus, voor corona, al had gepland voor zijn jubileumjaar is in goed overleg besloten dat Guus stopt als teamcaptain bij 'Ik Hou van Holland': 'Het is jammer maar mijn eerste grote liefde blijft toch de muziek, die zal altijd voorrang krijgen. Ik ben de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier onderdeel geweest van het programma. Elke opnamedag met Jeroen en Linda was een feestje, ik heb er vriendschappen aan overgehouden en ik heb diep respect voor de geoliede machine achter de schermen. Ik ben erg verheugd dat Leo mijn plek overneemt, hij is niet alleen een goede vriend maar ook één van de grappigste mensen die ik ken. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen', laat Guus Meeuwis weten.

Leo Alkemade: 'Het is een grote eer het stokje van Guus over te mogen nemen in 'Ik Hou van Holland'! Geen gemakkelijke opgave, wel een hele hele leuke!'

Aangepast jasje

Vanwege het coronavirus en de daarbij horende 1,5-metermaatregel staan er de komende serie niet drie, maar twee gasten naast de teamcaptains aan de desk en is er op de publiekstribunes plaats gemaakt voor twee knusse woonkamers waarin elke teamcaptain iedere week een ander enthousiast huishouden ontvangt. Naast de strijd om de hoofdprijs zetten beide teams alles op alles om ook gedurende het spel al leuke (kleinere) prijzen in de wacht te slepen voor hun huishouden.

En om het allemaal nóg gezelliger te maken, wordt elke aflevering een hoogstandje uit de Nederlandse muziekgeschiedenis vertolkt door internetsensatie Orgel Joke of swingende gebarentolk Mirjam Stolk.

'Ik Hou van Holland' is ontwikkeld door Talpa Content en wordt geproduceerd door ITV Nederland.

'Ik Hou van Holland', vanaf zaterdag 29 augustus wekelijks om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.