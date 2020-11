Nieuw seizoen 'Freeks Wilde Wereld' op NPO Zapp

In dit seizoen van 'Freeks Wilde Wereld' laat prof. dr. Freek Vonk opnieuw zien hoe groots de natuur is. Hij reist de hele wereld over op zoek naar de meest bijzondere dieren.

En soms vindt hij die dichterbij dan je denkt. Zo ziet hij in Drenthe een giftige adder en in Gelderland vindt hij bevers, de op een na grootste knaagdieren ter wereld.

Freek stort zich op het avontuur: hij begint de dag met een jungledouche in het regenwoud van Costa Rica, checkt een luiaard die ongelooflijk traag moet poepen, speelt verstoppertje met olifanten in Nepal en houdt z’n adem in tijdens een spectaculaire duik met krokodillen in Mexico. In Kenia ziet geluidsman Bange Bassie de perfecte sluipmoordenaar lopen… zou het een luipaard zijn?

Maar gevaar zit niet altijd waar je het verwacht. In Australië ontmoet Freek vreemde vogels. Kasuarissen zijn grote zwarte loopvogels en die hebben een gevaarlijke high kick. En in de jungle wemelt het van de gifslangen en schorpioenen. Ook kleine dieren neemt hij onder de loep, zoals de gele neushoornsprinkhaan die keihard kan bijten. En als echte natuurliefhebber helpt Freek graag een handje mee: bij de bescherming van hamerhaaien, maar ook bij het vrijlaten van een gestrand en hersteld vogelbekdier.

'Freeks Wilde Wereld', vanaf 9 november dagelijks om 18.15 uur bij VPRO op NPO Zapp.